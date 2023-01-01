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إذا كان لديك أي أسئلة، انتقل إلى Zhihu. Zhihu، مجتمع الأسئلة والأجوبة الجدير بالثقة، لديه مهمة السماح للجميع بالحصول على إجابات جديرة بالثقة بكفاءة. تعتمد Zhihu على مناخ مجتمعها الجاد والمهني والودي، والمحتوى المنظم عالي الجودة الذي يسهل الوصول إليه، وطريقة إنتاج المحتوى القائمة على الأسئلة والأجوبة، وآلية المجتمع الفريدة لجذب وجمع عدد كبير من ذوي الخبرة والخبراء والخبراء من جميع المجالات الحياة: يقوم الخبراء وعشاق المجال بإنتاج ومشاركة محتوى عالي الجودة على نطاق واسع من خلال العقد البشرية. يقوم المستخدمون ببناء الثقة والاتصالات من خلال الأسئلة والأجوبة وطرق الاتصال الأخرى، وبناء وتعزيز التأثير الشخصي، واكتشاف الفرص الجديدة والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: zhihu.com

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