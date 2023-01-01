ReadPaper عبارة عن منصة احترافية لقراءة الأوراق ومجتمع تبادل أكاديمي أطلقه معهد أبحاث الاقتصاد الرقمي لمنطقة الخليج الكبرى في قوانغدونغ وهونج كونج وماكاو، ويحتوي على ما يقرب من 200 مليون ورقة بحثية، وما يقرب من 270 مليون مؤلف لأوراق البحث العلمي، وما يقرب من 30000 جامعة ومركز بحث. المؤسسات، بما في ذلك مؤتمرات الطبيعة والعلوم والخلية وpnas وpumbmed وarxiv وacl وcvpr وغيرها من مؤتمرات المجلات المعروفة، والتي تغطي جميع التخصصات المعروفة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمواد والمالية وعلوم الكمبيوتر وعلم النفس والطب الحيوي، إلخ. ، إنشاء مجتمع مناقشة أكاديمي محترف. لا يمكن فصل العمل البحثي العلمي عن مساعدة الأوراق، فكيفية فهم الأوراق وقراءتها بشكل جيد هو اقتراح كبير في حد ذاته، ومهمتنا هي: "يجب ألا تكون هناك أوراق يصعب قراءتها في العالم".

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