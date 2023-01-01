WebCatalog
ReadPaper

ReadPaper

readpaper.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ReadPaper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ReadPaper عبارة عن منصة احترافية لقراءة الأوراق ومجتمع تبادل أكاديمي أطلقه معهد أبحاث الاقتصاد الرقمي لمنطقة الخليج الكبرى في قوانغدونغ وهونج كونج وماكاو، ويحتوي على ما يقرب من 200 مليون ورقة بحثية، وما يقرب من 270 مليون مؤلف لأوراق البحث العلمي، وما يقرب من 30000 جامعة ومركز بحث. المؤسسات، بما في ذلك مؤتمرات الطبيعة والعلوم والخلية وpnas وpumbmed وarxiv وacl وcvpr وغيرها من مؤتمرات المجلات المعروفة، والتي تغطي جميع التخصصات المعروفة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمواد والمالية وعلوم الكمبيوتر وعلم النفس والطب الحيوي، إلخ. ، إنشاء مجتمع مناقشة أكاديمي محترف. لا يمكن فصل العمل البحثي العلمي عن مساعدة الأوراق، فكيفية فهم الأوراق وقراءتها بشكل جيد هو اقتراح كبير في حد ذاته، ومهمتنا هي: "يجب ألا تكون هناك أوراق يصعب قراءتها في العالم".

الموقع الإلكتروني: readpaper.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ReadPaper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

腾讯乐享

腾讯乐享

lexiangla.com

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

百度学术

百度学术

xueshu.baidu.com

知乎

知乎

zhihu.com

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

CSDN

CSDN

csdn.net

搜狗

搜狗

sogou.com

RiceQuant

RiceQuant

ricequant.com

百度贴吧

百度贴吧

tieba.baidu.com

慕课网

慕课网

imooc.com

脉脉

脉脉

maimai.cn

百度百科

百度百科

baike.baidu.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية