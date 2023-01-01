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الموقع الإلكتروني: cctv.com

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يتم رعاية موقع CCTV.com (www.cctv.com) من قبل راديو وتلفزيون الصين المركزي، وهو موقع إخباري مركزي رئيسي يعرض مقاطع فيديو، ومنصة اتصالات متكاملة لـ CCTV، ومؤسسة ثقافية واسعة النطاق على الإنترنت مع مؤهلات تجارية كاملة الترخيص. من خلال الالتزام بمفهوم "الابتكار المتكامل والتطوير المتكامل"، مع الأخبار كقائد، والفيديو كمحور، والمستخدمين كمركز، قمنا ببناء "شبكة واحدة، ومحطة واحدة، ومنصات متعددة وقنوات متعددة" اتصالات إعلامية متكاملة نظام.

الموقع الإلكتروني: cctv.com

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