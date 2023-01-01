شبكة أخبار الصين هي بوابة إخبارية صينية معروفة وواحدة من أهم مزودي المحتوى الأصلي للمعلومات الإخبارية الصينية على الإنترنت العالمي. وبالاعتماد على شبكة التحرير العالمية التابعة لخدمة الأخبار الصينية، فإنها توفر خدمات معلومات متنوعة مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لمستخدمي الإنترنت ووسائل الإعلام عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة في اليوم بسرعة ودقة. فيما يتعلق بالتقارير الإخبارية، فإن الأخبار الديناميكية التي تقدمها خدمة الأخبار الصينية تأتي في الوقت المناسب ودقيقة، وزوايا التغطية التوضيحية فريدة من نوعها، وقد تم نشر مقالاتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على الإنترنت.

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