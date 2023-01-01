يوفر موقع Sina.com للمستخدمين العالميين معلومات صينية شاملة وفي الوقت المناسب على مدار 24 ساعة يوميًا، ويغطي الأحداث الإخبارية العاجلة المحلية والأجنبية، والأحداث الرياضية، والأزياء الترفيهية، والمعلومات الصناعية، والمعلومات العملية، وما إلى ذلك، مع الأخبار والرياضة والترفيه والتمويل والتكنولوجيا. ، العقارات، هناك أكثر من 30 قناة محتوى مثل السيارات، كما يتم فتح مساحات اتصال تفاعلية مجانية مثل المدونات ومقاطع الفيديو والمنتديات.

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