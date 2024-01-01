环球时报

环球时报

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: huanqiu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 环球时报 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Huanqiu.com هي بوابة المعلومات الدولية الرائدة في الصين وموقع إخباري مركزي رئيسي يتمتع بحقوق تحرير وتحرير مستقلة. تلتزم جلوبال تايمز بالرؤية الدولية لجلوبال تايمز، وتسعى جاهدة لنقل الأخبار في الوقت المناسب وبطريقة موضوعية وموثوقة ومستقلة، وتلتزم بتطبيق تكنولوجيا الإنترنت المتطورة لتزويد مستخدمي الإنترنت الصينيين في عصر العولمة بخدمات المعلومات و المجتمعات التفاعلية المتعلقة بالحياة الدولية. في المستقبل، سنلتزم ببناء منصة عالمية للحياة عبر الإنترنت ونصبح جسرًا للتواصل والتبادل بين الصين والعالم.

الموقع الإلكتروني: huanqiu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 环球时报. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

中国新闻网

中国新闻网

chinanews.com.cn

新浪

新浪

sina.com.cn

央视网

央视网

cctv.com

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

Chinaz.com

Chinaz.com

chinaz.com

网易云音乐

网易云音乐

163.com

网易有道词典

网易有道词典

youdao.com

eBay China

eBay China

ebay.cn

QQ空间

QQ空间

qzone.qq.com

抖音百科

抖音百科

baike.com

好看视频

好看视频

haokan.baidu.com

和讯网

和讯网

hexun.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية