يلتزم موقع eBay China الرسمي بتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين، وترويج وتعريف الشركات الصغيرة الصينية والمستخدمين الأفراد بكيفية البيع مباشرة في الخارج على منصة eBay العالمية.

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