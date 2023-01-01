WebCatalog
Leisu

Leisu

leisu.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leisu على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Leisu Sports عبارة عن منصة بث مباشر احترافية للأحداث الرياضية المحلية والأجنبية، وهي تقدم بشكل أساسي خدمات النتائج المباشرة مثل البث المباشر لكأس العالم، والبث المباشر لكرة القدم، والبث المباشر لكرة السلة، والبث المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز، والبث المباشر للدوري الأسباني، والبث المباشر لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلخ. تسعى Leisu Sports جاهدة لتكون أفضل منصة بث مباشر للنتائج في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: leisu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Leisu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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