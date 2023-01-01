محادثة DMM باللغة الإنجليزية تربطك بالعالم. الدروس متاحة 24 ساعة يوميا، 365 يوما في السنة. جربه مجانًا أولاً!

الموقع الإلكتروني: eikaiwa.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM 英会話. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.