تجربة سباق خيول حقيقية لا يمكنك الحصول عليها في أي لعبة. هذه خدمة تمويل لخيول السباق تتيح لك مشاركة مشاعرك مع أصدقاء بانوشي. سوف تتلقى تحديثات حول التقدم الذي يحرزه خيلك، ومثل مالك الحصان، سوف تتلقى حصة من الجائزة المالية بناءً على نتائج السباق.

الموقع الإلكتروني: banusy.dmm.com

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