WebCatalog
DMM スクラッチ

DMM スクラッチ

scratch.dmm.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMM スクラッチ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DMM Scratch هو يانصيب عبر الإنترنت يمكنك شراؤه بدءًا من تذكرة واحدة فقط! اربح المنتجات الأصلية المتوفرة هنا فقط!

الموقع الإلكتروني: scratch.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM スクラッチ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DMM 百万長者

DMM 百万長者

100man.dmm.com

DMM バヌーシー

DMM バヌーシー

banusy.dmm.com

DMM 競輪

DMM 競輪

keirin.dmm.com

はてなブログ

はてなブログ

hatenablog.com

mybest

mybest

my-best.com

DMM いろいろレンタル

DMM いろいろレンタル

dmm.com

クラシル

クラシル

kurashiru.com

メルカリ

メルカリ

jp.mercari.com

DMM 株

DMM 株

kabu.dmm.com

DMM オンライン展示会

DMM オンライン展示会

showbooth.dmm.com

PayPayフリマ

PayPayフリマ

paypayfleamarket.yahoo.co.jp

gooポイント

gooポイント

point.goo.ne.jp

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية