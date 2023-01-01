WebCatalog
メルカリ

メルカリ

jp.mercari.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من メルカリ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Mercari هي أكبر خدمة لسوق السلع المستعملة في اليابان حيث يمكن لأي شخص الشراء والبيع بسهولة براحة البال. لدينا العديد من العناصر الجديدة/غير المستخدمة، ويمكنك الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو الدفع بواسطة شركة النقل أو المتجر الصغير أو ماكينة الصراف الآلي المصرفية. لدينا نظام فريد حيث يتم تحويل الأموال إلى البائع بعد تسليم المنتج، لذلك يمكنك الاطمئنان .

الموقع الإلكتروني: jp.mercari.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ メルカリ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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