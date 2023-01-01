Mercari هي أكبر خدمة لسوق السلع المستعملة في اليابان حيث يمكن لأي شخص الشراء والبيع بسهولة براحة البال. لدينا العديد من العناصر الجديدة/غير المستخدمة، ويمكنك الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو الدفع بواسطة شركة النقل أو المتجر الصغير أو ماكينة الصراف الآلي المصرفية. لدينا نظام فريد حيث يتم تحويل الأموال إلى البائع بعد تسليم المنتج، لذلك يمكنك الاطمئنان .

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