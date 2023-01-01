قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

クリエイターが文章やマンガ、写真、音声を投稿することができ、ユーザーはそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。

الموقع الإلكتروني: note.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ note. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.