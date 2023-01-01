موقع بوابة آمن ومأمون تديره شركة NTT Resonant. كلما استخدمته أكثر، كلما تعرف على اهتماماتك وهواياتك وتفضيلاتك، ويسمح لك بجمع المعلومات التي تحتاجها بكفاءة لإنشاء موقع البوابة الشخصية الخاص بك في فترة زمنية محدودة.

الموقع الإلكتروني: goo.ne.jp

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