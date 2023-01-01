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الموقع الإلكتروني: thebase.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BASE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ متجرًا إلكترونيًا في 30 ثانية. وهو مجاني. لإنشاء متجر إلكتروني، لم تعد بحاجة إلى "الدراسة" أو "المال". هذه خدمة تحل مشاكل جميع من أرادوا إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأسباب مختلفة مثل الوقت والمال والتكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: thebase.in

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