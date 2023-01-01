هذه منصة تدعم التصميم والتصنيع والمبيعات وإدخال التكنولوجيا لأولئك الذين يرغبون في إنشاء الأشياء. نحن نقدم خدمات مثل طلب الطباعة ثلاثية الأبعاد وسوق المبيعات وإنشاء حافظة الهاتف الذكي الأصلية ومدونة التصنيع ودعم "التصنيع" في مساحة العمل المشتركة في أكيهابارا.

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