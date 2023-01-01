WebCatalog
eBay Japan

eBay Japan

ebay.co.jp

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBay Japan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نقدم الدعم للتوسع العالمي بشكل رئيسي في أوروبا وأمريكا، واستنادًا إلى خبرتنا وإنجازاتنا في المفوضية الأوروبية عبر الحدود في اليابان، فإننا نقدم اتجاهات الجماعة الأوروبية عبر الحدود في الدول الأوروبية والأمريكية الكبرى والخطوات اللازمة لبدء المفوضية الأوروبية عبر الحدود اليوم . كما نقدم أيضًا خدمات دعم المبيعات الفريدة من نوعها في اليابان.

الموقع الإلكتروني: ebay.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBay Japan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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