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DMM 講演依頼

DMM 講演依頼

kouenirai.dmm.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سوف نقوم بتقديم وإيفاد محاضرين، معظمهم من المشاهير، الذين يتناسبون مع غرض المحاضرة وموضوعها وميزانيتها. سيقوم موظفونا ذوو الخبرة بالرد على احتياجاتك وأسئلتك المختلفة. بالإضافة إلى المحاضرات، نقبل أيضًا استشارات لمختلف الأحداث مثل الندوات وجلسات الحوار.

الموقع الإلكتروني: kouenirai.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM 講演依頼. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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