DMM バーチャルオフィス

متاح بسعر يبدأ من 2,530 ينًا شهريًا! استنادًا إلى مفهوم "المكتب على هاتفك الذكي"، نقدم نظامًا مناسبًا يسمح لك بإعادة توجيه البريد واستخدام الوظائف الضرورية للمكتب باستخدام هاتفك الذكي. نقوم بإعداد خدمات متنوعة مثل إعادة توجيه البريد في نفس اليوم، وتأجير قاعات المؤتمرات، والخزائن الخاصة، واستقبال ملحق السكرتارية، وإضافة اسم العمل، ودعم التسجيل. وبطبيعة الحال، تسجيل الشركات ممكن أيضا!

الموقع الإلكتروني: virtualoffice.dmm.com

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