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DMM バーチャルオフィス

DMM バーチャルオフィス

virtualoffice.dmm.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMM バーチャルオフィス على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

متاح بسعر يبدأ من 2,530 ينًا شهريًا! استنادًا إلى مفهوم "المكتب على هاتفك الذكي"، نقدم نظامًا مناسبًا يسمح لك بإعادة توجيه البريد واستخدام الوظائف الضرورية للمكتب باستخدام هاتفك الذكي. نقوم بإعداد خدمات متنوعة مثل إعادة توجيه البريد في نفس اليوم، وتأجير قاعات المؤتمرات، والخزائن الخاصة، واستقبال ملحق السكرتارية، وإضافة اسم العمل، ودعم التسجيل. وبطبيعة الحال، تسجيل الشركات ممكن أيضا!

الموقع الإلكتروني: virtualoffice.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM バーチャルオフィス. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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