مدونة goo هي خدمة تدوين بسيطة ومريحة. إنه مزود بمحرر ووظائف معالجة الصور السهلة التي تسمح حتى للمبتدئين بإنشاء المقالات بسهولة. متوافق مع تطبيقات الكمبيوتر والهواتف الذكية. يمكنك حفظ ما يصل إلى 3 جيجابايت من صور المدونة مجانًا. من الممكن أيضًا تحليل الوصول والتسويق التابع والنشر.

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