ペライチ

ペライチ

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: peraichi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ペライチ على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

صفحة رئيسية يمكن لأي شخص أن يهدف بسهولة إلى زيادة المبيعات أنشئ صفحة رئيسية متكاملة متوافقة مع الهواتف الذكية في وقت قصير جدًا. يمكن إنشاؤه بعمليات بسيطة حتى بدون معرفة مسبقة. هناك أيضًا الكثير من الدعم لأولئك الذين يشعرون بالقلق. وظائف الكل في واحد ضرورية للأعمال مثل النماذج والمدفوعات والحجوزات والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وما إلى ذلك بسعر منخفض.

الموقع الإلكتروني: peraichi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ペライチ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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