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食べログ

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الموقع الإلكتروني: tabelog.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إذا كنت ترغب في العثور على مطعم أو إجراء حجز عبر الإنترنت، استخدم موقع الذواقة "Tabelog"! نقوم حاليًا بنشر معلومات عن 800749 مطعمًا على مستوى البلاد. استنادًا إلى تصنيفاتنا الفريدة ومراجعات المستخدمين والصور، يمكنك العثور على مطاعم شهيرة من مختلف الأنواع والمطاعم المثالية لغرضك وميزانيتك!

الموقع الإلكتروني: tabelog.com

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