WebCatalog
Pathee (パシー)

Pathee (パシー)

pathee.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pathee (パシー) على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Pathee | أكبر موقع معلومات عن أماكن التسوق في اليابان "باتي" يجعل الخروج في جميع أنحاء المدينة مريحًا وممتعًا ومرنًا. بالنسبة للمستخدمين المتنقلين، نقدم مواقع مناسبة لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك ليس التسوق فقط ولكن أيضًا أماكن للعب، ويمكن استخدامها في أي مناسبة.

الموقع الإلكتروني: pathee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pathee (パシー). جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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