Pathee | أكبر موقع معلومات عن أماكن التسوق في اليابان "باتي" يجعل الخروج في جميع أنحاء المدينة مريحًا وممتعًا ومرنًا. بالنسبة للمستخدمين المتنقلين، نقدم مواقع مناسبة لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك ليس التسوق فقط ولكن أيضًا أماكن للعب، ويمكن استخدامها في أي مناسبة.

الموقع الإلكتروني: pathee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pathee (パシー). جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.