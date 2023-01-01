CLIUS هو سجل طبي إلكتروني سحابي للعيادات (عيادات بدون أسرة). تصميم شاشة بسيط وسهل الاستخدام يقلل من الوقت والجهد في العلاج الطبي ويحسن الكفاءة. إنه مثالي ليس فقط للافتتاحات الجديدة ولكن أيضًا لتوسيع العيادات الفرعية، لذا يرجى تجربة التجربة المجانية/التجربة التجريبية أولاً.

الموقع الإلكتروني: clius.jp

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