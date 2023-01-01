"DirectCloud" هو تخزين سحابي للشركات التي لديها عدد غير محدود من المستخدمين. إنه يحقق الاستخدام السلس للبيانات مع سهولة الاستخدام المكافئة لتلك الموجودة في خادم الملفات.

الموقع الإلكتروني: directcloud.jp

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