WebCatalog
カーセンサー

カーセンサー

carsensor.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من カーセンサー على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

للحصول على معلومات السيارات المستعملة مثل البحث عن السيارات المستعملة ومبيعات السيارات المستعملة، راجع "Car Sensor Net"! هذا موقع معلومات عن السيارات المستعملة تديره شركة Recruit. يمكنك البحث عن السيارات المستعملة على الصعيد الوطني باستخدام شروط مختلفة. كاملة مع تصنيفات السيارات المستعملة الشهيرة ومخططات أسعار السيارات المستعملة! نحن ندعم اختيار سيارتك.

الموقع الإلكتروني: carsensor.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ カーセンサー. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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