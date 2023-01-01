WebCatalog
goo地図

goo地図

map.goo.ne.jp

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من goo地図 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خرائط Zenrin والخرائط القديمة والعناوين والمحلات التجارية ومعلومات المنشأة في جميع أنحاء اليابان. البحث عن الخريطة حسب المحطة أو الخط أو الرمز البريدي. بحث الطريق. ابحث عن المتاجر والمرافق القريبة من معلومات Gurunavi وHot Pepper وTown Page. المناطق السياحية المحيطة، وتوقعات الطقس، ومعلومات الوقاية من الكوارث، ومعلومات التشغيل.

الموقع الإلكتروني: map.goo.ne.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ goo地図. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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