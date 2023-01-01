سنزودك بتنبؤات الطقس المحلية والطقس الدقيق والطقس الأسبوعي ومعلومات الزلازل ومعلومات الأعاصير. نقدم أيضًا تنبؤات جوية لملاعب الجولف ومنتجعات التزلج ومواقع صيد الأسماك والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى المعلومات الموسمية مثل الأشعة فوق البنفسجية وحبوب اللقاح وأزهار الكرز وأوراق الخريف.

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