WebCatalog
goo天気

goo天気

weather.goo.ne.jp

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من goo天気 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سنزودك بتنبؤات الطقس المحلية والطقس الدقيق والطقس الأسبوعي ومعلومات الزلازل ومعلومات الأعاصير. نقدم أيضًا تنبؤات جوية لملاعب الجولف ومنتجعات التزلج ومواقع صيد الأسماك والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى المعلومات الموسمية مثل الأشعة فوق البنفسجية وحبوب اللقاح وأزهار الكرز وأوراق الخريف.

الموقع الإلكتروني: weather.goo.ne.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ goo天気. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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