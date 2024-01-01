Mapion

Mapion

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الموقع الإلكتروني: mapion.co.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mapion على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خريطة Mapion |. خريطة البحث / البحث عن الطريق / توقعات الطقس إذا كنت تريد البحث عن خرائط اليابان، فاستخدم Mapion. يمكن البحث في الخرائط حسب العنوان والخريطة التوضيحية للمحافظة واسم المكان واسم المنشأة والمحطة والمسار والرمز البريدي، كما أنه من السهل أيضًا البحث عن معلومات النقل والمسارات إلى وجهتك. يتم أيضًا تضمين البحث المريح عن رمز الخريطة وعرض الارتفاع (فوق مستوى سطح البحر) وقياسات المسافة والتنبؤات الجوية.

الموقع الإلكتروني: mapion.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mapion. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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