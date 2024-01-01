خريطة Mapion |. خريطة البحث / البحث عن الطريق / توقعات الطقس إذا كنت تريد البحث عن خرائط اليابان، فاستخدم Mapion. يمكن البحث في الخرائط حسب العنوان والخريطة التوضيحية للمحافظة واسم المكان واسم المنشأة والمحطة والمسار والرمز البريدي، كما أنه من السهل أيضًا البحث عن معلومات النقل والمسارات إلى وجهتك. يتم أيضًا تضمين البحث المريح عن رمز الخريطة وعرض الارتفاع (فوق مستوى سطح البحر) وقياسات المسافة والتنبؤات الجوية.

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