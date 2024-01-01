ぐるなび

ぐるなび

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: gnavi.co.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ぐるなび على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gurunavi - موقع معلومات الذواقة لحجز المطاعم/الولائم مع موقع حجز المطاعم [Gurnavi]، يمكنك كسب نقاط Rakuten عن طريق إجراء الحجوزات عبر الإنترنت! يمكنك البحث بسرعة وإجراء الحجوزات للمطعم الذي تريده بناءً على شروط مثل المنطقة واسم المحطة والميزانية. إنها مليئة بمعلومات القسيمة الرائعة وأحدث معلومات المطاعم، لذا يوصى أيضًا بالعثور على مطاعم لحفلات الترحيب والتوديع والمآدب!

الموقع الإلكتروني: gnavi.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ぐるなび. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

食べログ

食べログ

tabelog.com

ホットペッパーグルメ

ホットペッパーグルメ

hotpepper.jp

一休.comレストラン

一休.comレストラン

ikyu.com

SUUMO

SUUMO

suumo.jp

goo地図

goo地図

map.goo.ne.jp

gooポイント

gooポイント

point.goo.ne.jp

楽天リーベイツ

楽天リーベイツ

rebates.jp

楽天市場

楽天市場

rakuten.co.jp

ウォーカープラス

ウォーカープラス

walkerplus.com

Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピング

yahoo.co.jp

出前館

出前館

demae-can.com

Studyplus

Studyplus

studyplus.jp

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية