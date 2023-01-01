هذا موقع نقطة يمكنك من خلاله تجميع النقاط بسهولة. goo Points هي خدمة NTT Resonant التي تتيح لك كسب النقاط بسهولة باستخدام خدمات OCN والمتاجر عبر الإنترنت. يمكن استبدال النقاط بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك هدايا الكتالوج والأميال ورسوم استخدام NTT Communications.

الموقع الإلكتروني: point.goo.ne.jp

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