WebCatalog

Squad beyond

Squad beyond

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: squadbeyond.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Squad beyond على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Squad Beyond عبارة عن منصة تشغيل للإعلانات الرقمية (إعلانات الويب) مجهزة بالكامل بإنتاج الصفحات المقصودة وتحليلها وإعداد التقارير وتحسينها. يتم إنفاق أكثر من 300 مليار ين سنويًا على الإعلانات الرقمية. يمكنك استخدامه مقابل رسوم ثابتة، بما في ذلك عدد الصفحات والمجالات وعدد الوحدات الضوئية، حتى تتمكن من توسيع نطاق عملك براحة البال.

الموقع الإلكتروني: squadbeyond.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Squad beyond. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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