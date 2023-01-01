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Squad Beyond عبارة عن منصة تشغيل للإعلانات الرقمية (إعلانات الويب) مجهزة بالكامل بإنتاج الصفحات المقصودة وتحليلها وإعداد التقارير وتحسينها. يتم إنفاق أكثر من 300 مليار ين سنويًا على الإعلانات الرقمية. يمكنك استخدامه مقابل رسوم ثابتة، بما في ذلك عدد الصفحات والمجالات وعدد الوحدات الضوئية، حتى تتمكن من توسيع نطاق عملك براحة البال.

الموقع الإلكتروني: squadbeyond.com

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