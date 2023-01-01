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Hatena

Hatena

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الموقع الإلكتروني: hatena.ne.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hatena على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

موقع بوابة تديره Hatena. سواء أكان الأمر يتعلق بالمدونات، أو ألبومات الويب، أو الأخبار، فإن Hatena يجعل الإنترنت أكثر ملاءمة.

الموقع الإلكتروني: hatena.ne.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hatena. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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