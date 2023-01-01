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goo辞書

goo辞書

dictionary.goo.ne.jp

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من goo辞書 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قاموس goo هو أكبر خدمة قاموس في اليابان يمكن استخدامها مجانًا. يمكنك البحث من قواميس اللغات مثل القواميس اليابانية، والقواميس الإنجليزية-اليابانية، والقواميس اليابانية-الإنجليزية، وقواميس المرادفات، والتعابير المكونة من أربعة أحرف، والكانجي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعاجم المتخصصة.

الموقع الإلكتروني: dictionary.goo.ne.jp

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