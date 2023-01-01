WebCatalog
gooストア

gooストア

store.goo.ne.jp

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من gooストア على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لقد اخترنا بعناية المنتجات التي ستجعل حياتك أفضل قليلاً لأولئك الذين يستخدمون خدمات goo وOCN، ومنتجات معدات Wi-Fi التي تتيح إنترنت الأشياء في منزلك، والأجهزة المنزلية الذكية المريحة. يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على اتصال بالإنترنت من متجر goo.

الموقع الإلكتروني: store.goo.ne.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ gooストア. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PayPayモール

PayPayモール

paypaymall.yahoo.co.jp

gooポイント

gooポイント

point.goo.ne.jp

TRILL(トリル)

TRILL(トリル)

trilltrill.jp

Pathee (パシー)

Pathee (パシー)

pathee.com

bixid

bixid

apps.bixid.net

mybest

mybest

my-best.com

DMM バーチャルオフィス

DMM バーチャルオフィス

virtualoffice.dmm.com

gooランキング

gooランキング

ranking.goo.ne.jp

Yahoo!知恵袋

Yahoo!知恵袋

chiebukuro.yahoo.co.jp

教えてgoo

教えてgoo

oshiete.goo.ne.jp

SUUMO

SUUMO

suumo.jp

Yahoo! JAPAN

Yahoo! JAPAN

yahoo.co.jp

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية