لقد اخترنا بعناية المنتجات التي ستجعل حياتك أفضل قليلاً لأولئك الذين يستخدمون خدمات goo وOCN، ومنتجات معدات Wi-Fi التي تتيح إنترنت الأشياء في منزلك، والأجهزة المنزلية الذكية المريحة. يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على اتصال بالإنترنت من متجر goo.

الموقع الإلكتروني: store.goo.ne.jp

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