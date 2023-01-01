WebCatalog
Misoca

Misoca

misoca.jp

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Misoca على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد برنامج إنشاء الفواتير "Misoca" بمثابة "خدمة سحابية للتقدير والتسليم والفواتير" وهو مثالي للملكية الفردية ويسمح لك بإكمال مهام الفاتورة بسرعة من خلال عمليات بسيطة. يمكنك استخدامه مجانًا وإنشاء الفواتير والتقديرات ومذكرات التسليم في دقيقة واحدة فقط. يمكن إكمال إرسال رسائل البريد الإلكتروني والبريد بنقرة واحدة فقط.

الموقع الإلكتروني: misoca.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Misoca. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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