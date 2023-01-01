Relay عبارة عن منصة لمطابقة خلافة الأعمال تربط الشركات التي تبحث عن خلفاء بالأشخاص الذين يرغبون في تولي المسؤولية. ومن خلال توظيف الخلفاء بشكل علني، فإننا نربط الأطراف غير المتوقعة ونخلق لقاءات وقيمة جديدة.

الموقع الإلكتروني: relay.town

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