LINE WORKS هي أداة توفر جميع وسائل الاتصال التي تحتاجها للعمل في تطبيق واحد، بما في ذلك دردشة LINE والطوابع، بالإضافة إلى التقويم ودفتر العناوين. يمكن لكل شركة أو مؤسسة أو فريق التسجيل واستخدام LINE WORKS، و يمكن لأول شخص يبدأ LINE WORKS إضافة/دعوة الأعضاء لبدء الاتصال. مع LINE WORKS، يمكن للأشخاص من مختلف الأجيال وذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات التواصل بشكل أكثر سلاسة، بغض النظر عن حجم الشركة، أو نوع الصناعة، أو نوع الوظيفة. ! دردشة الأعمال: LINE WORKS هي أداة تسمح لك بإكمال جميع الاتصالات اللازمة للعمل في تطبيق واحد، بما في ذلك الدردشة المألوفة والطوابع من LINE، بالإضافة إلى التقويم ودفتر العناوين. يمكن لكل شركة أو مؤسسة أو فريق التسجيل واستخدام LINE WORKS، ويبدأ الاتصال عندما يقوم أول شخص يفتح LINE WORKS بإضافة/دعوة الأعضاء. مع LINE WORKS، يمكنك تسهيل التواصل بين الأشخاص من مختلف الأجيال وخبرة تكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن حجم الشركة أو الصناعة أو المهنة!

الموقع الإلكتروني: line.worksmobile.com

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