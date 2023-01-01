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LINE WORKS

LINE WORKS

common.worksmobile.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LINE WORKS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

LINE WORKS هي أداة توفر جميع وسائل الاتصال التي تحتاجها للعمل في تطبيق واحد، بما في ذلك دردشة LINE والطوابع، بالإضافة إلى التقويم ودفتر العناوين. يمكن لكل شركة أو مؤسسة أو فريق التسجيل واستخدام LINE WORKS، و يمكن لأول شخص يبدأ LINE WORKS إضافة/دعوة الأعضاء لبدء الاتصال. مع LINE WORKS، يمكن للأشخاص من مختلف الأجيال وذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات التواصل بشكل أكثر سلاسة، بغض النظر عن حجم الشركة، أو نوع الصناعة، أو نوع الوظيفة. ! دردشة الأعمال: LINE WORKS هي أداة تسمح لك بإكمال جميع الاتصالات اللازمة للعمل في تطبيق واحد، بما في ذلك الدردشة المألوفة والطوابع من LINE، بالإضافة إلى التقويم ودفتر العناوين. يمكن لكل شركة أو مؤسسة أو فريق التسجيل واستخدام LINE WORKS، ويبدأ الاتصال عندما يقوم أول شخص يفتح LINE WORKS بإضافة/دعوة الأعضاء. مع LINE WORKS، يمكنك تسهيل التواصل بين الأشخاص من مختلف الأجيال وخبرة تكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن حجم الشركة أو الصناعة أو المهنة!

الموقع الإلكتروني: line.worksmobile.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LINE WORKS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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