أخبرني! goo هي خدمة مجتمعية للأسئلة والأجوبة حيث يمكن للجميع حل أسئلتك التي لم تتمكن من العثور عليها من خلال البحث. العدد الإجمالي للأسئلة والأجوبة: أكثر من 40 مليون. أنا متأكد من أنه سيتم الرد على أسئلتك ومخاوفك.

الموقع الإلكتروني: oshiete.goo.ne.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 教えてgoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.