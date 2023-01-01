WebCatalog
DMM 百万長者

DMM 百万長者

100man.dmm.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DMM Millionaire هي خدمة تشبه اليانصيب مع فرصة 1 من 4096 للفوز بمبلغ 1.43 مليون ين! تسجيل سهل في 3 خطوات على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر! هل ترغب في شراء واحدة أولا؟

الموقع الإلكتروني: 100man.dmm.com

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