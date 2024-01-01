YAMAP

YAMAP

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الموقع الإلكتروني: yamap.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YAMAP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

No.1登山アプリYAMAP。オフラインの山中でも現在地を確認できる。最新のルート状況をはじめ、全国各地の登山情報を網羅。YAMAPであなたの登山はもっと楽しく、安全に。

الموقع الإلكتروني: yamap.com

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