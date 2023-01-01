WebCatalog
zaico

zaico

zaico.co.jp

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من zaico على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج إدارة المخزون السحابي الذي يمكن استخدامه مجانًا. يوجد تطبيق للهواتف الذكية (iPhone وiPad وAndroid) وتطبيق ويب يمكن استخدامه على كل من Mac وWindows. من خلال وظائف مزامنة البيانات ومشاركتها، يمكن للعديد من الأشخاص والمواقع المتعددة التحقق بسهولة من أحدث معلومات المخزون الموجودة في متناول اليد. أيضا لإدارة الأصول وإدارة المعدات. من الممكن أيضًا ربط النظام عبر واجهة برمجة التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: zaico.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ zaico. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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