برنامج إدارة المخزون السحابي الذي يمكن استخدامه مجانًا. يوجد تطبيق للهواتف الذكية (iPhone وiPad وAndroid) وتطبيق ويب يمكن استخدامه على كل من Mac وWindows. من خلال وظائف مزامنة البيانات ومشاركتها، يمكن للعديد من الأشخاص والمواقع المتعددة التحقق بسهولة من أحدث معلومات المخزون الموجودة في متناول اليد. أيضا لإدارة الأصول وإدارة المعدات. من الممكن أيضًا ربط النظام عبر واجهة برمجة التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: zaico.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ zaico. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.