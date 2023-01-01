SmartHR هو برنامج سحابي للموارد البشرية وإدارة العمل، وقد احتل المرتبة الأولى في حصة السوق السحابية لإدارة العمل لمدة خمس سنوات متتالية. فهو لا يحسن كفاءة الموارد البشرية وشؤون العمل فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين إنتاجية جميع العمال.

الموقع الإلكتروني: smarthr.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmartHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.