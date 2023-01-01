WebCatalog
Studyplus

Studyplus

studyplus.jp

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Studyplus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Studyplus عبارة عن منصة شاملة حيث يجتمع الأشخاص الذين يرغبون في التعلم معًا. هل ترغب في استخدام Studyplus لتصور المحتوى التعليمي الخاص بك؟ بالإضافة إلى إدارة التعلم، فهو مليء بالمعلومات المفيدة للدراسة.

الموقع الإلكتروني: studyplus.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Studyplus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BASE

BASE

thebase.in

TRILL(トリル)

TRILL(トリル)

trilltrill.jp

zaico

zaico

web.zaico.co.jp

楽天市場

楽天市場

rakuten.co.jp

楽天市場

楽天市場

rakuten.co.jp

Relay リレイ

Relay リレイ

relay.town

Mieruca

Mieruca

app.mieru-ca.com

gooランキング

gooランキング

ranking.goo.ne.jp

goo

goo

goo.ne.jp

はてなブックマーク

はてなブックマーク

b.hatena.ne.jp

Note

Note

note.com

教えてgoo

教えてgoo

oshiete.goo.ne.jp

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية