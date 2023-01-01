تم تنفيذه من قبل أكثر من 80.000 شركة. رقم 1 في التصنيف السنوي لاتجاهات تكنولوجيا المعلومات لمدة 8 سنوات متتالية. لديها جميع الوظائف اللازمة لإدارة الحضور، بما في ذلك إدارة الحضور، وإدارة الورديات، وإدارة الإجازات المدفوعة، وإدارة العمل الإضافي، ولأنه يمكن استخدامها مجانا، فإنها تقلل بشكل كبير من التكاليف ووقت العمل مقارنة ببطاقات الوقت.

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