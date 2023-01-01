WebCatalog
ジョブカン

ジョブカン

jobcan.ne.jp

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ジョブカン على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تم تنفيذه من قبل أكثر من 80.000 شركة. رقم 1 في التصنيف السنوي لاتجاهات تكنولوجيا المعلومات لمدة 8 سنوات متتالية. لديها جميع الوظائف اللازمة لإدارة الحضور، بما في ذلك إدارة الحضور، وإدارة الورديات، وإدارة الإجازات المدفوعة، وإدارة العمل الإضافي، ولأنه يمكن استخدامها مجانا، فإنها تقلل بشكل كبير من التكاليف ووقت العمل مقارنة ببطاقات الوقت.

الموقع الإلكتروني: jobcan.ne.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ジョブカン. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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