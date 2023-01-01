WebCatalog
DMM オンラインサロン

DMM オンラインサロン

lounge.dmm.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMM オンラインサロン على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دروس عبر الإنترنت، شكل جديد لنادي المعجبين. صالون DMM عبر الإنترنت هو أكبر خدمة مجتمعية قائمة على العضوية في اليابان حيث يمكنك التعلم والاستمتاع.

الموقع الإلكتروني: lounge.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM オンラインサロン. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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