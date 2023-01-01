WebCatalog
Togetter

Togetter

togetter.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Togetter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

موقع ملخص متخصص في ملخصات تويتر حيث يمكنك قراءة ملخصات التغريدات الرائجة الحالية. إنها واحدة من أكبر منصات الوسائط في اليابان حيث يمكن للجميع جمع كل شيء بدءًا من التغريدات الشائعة واتجاهات تويتر والصور الشائعة مثل الصور والمانجا وحتى ردود الفعل على الأخبار المختلفة.

الموقع الإلكتروني: togetter.com

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