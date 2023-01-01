Ximalaya هي منصة مشاركة الصوت الرائدة في الصين، والتي تجمع مئات الملايين من المحتوى الصوتي المجاني مثل الروايات الصوتية وقصص الأطفال وسرد القصص عبر المحادثات وأوبرا بكين ونكات الأخبار ومحطات الراديو وما إلى ذلك. يمكنك الاستماع إلى الكتب والروايات والقصص وأغاني الأطفال والموسيقى، ابحث لك عن الغذاء الروحي كل يوم!

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