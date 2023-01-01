WebCatalog
喜马拉雅

喜马拉雅

ximalaya.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 喜马拉雅 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Ximalaya هي منصة مشاركة الصوت الرائدة في الصين، والتي تجمع مئات الملايين من المحتوى الصوتي المجاني مثل الروايات الصوتية وقصص الأطفال وسرد القصص عبر المحادثات وأوبرا بكين ونكات الأخبار ومحطات الراديو وما إلى ذلك. يمكنك الاستماع إلى الكتب والروايات والقصص وأغاني الأطفال والموسيقى، ابحث لك عن الغذاء الروحي كل يوم!

الموقع الإلكتروني: ximalaya.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 喜马拉雅. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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