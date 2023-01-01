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Mikuang Technology هي شركة تكنولوجيا مالية تركز على توفير جيل جديد من أنظمة إدارة الأصول الكمية: البيانات وأبحاث الاستثمار وإسناد أداء المخاطر ومنصات إدارة الأصول المتكاملة. رؤيتنا هي جعل الاستثمارات أكثر كفاءة والمخاطر أكثر شفافية.

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