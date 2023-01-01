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RiceQuant

RiceQuant

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الموقع الإلكتروني: ricequant.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RiceQuant على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mikuang Technology هي شركة تكنولوجيا مالية تركز على توفير جيل جديد من أنظمة إدارة الأصول الكمية: البيانات وأبحاث الاستثمار وإسناد أداء المخاطر ومنصات إدارة الأصول المتكاملة. رؤيتنا هي جعل الاستثمارات أكثر كفاءة والمخاطر أكثر شفافية.

الموقع الإلكتروني: ricequant.com

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