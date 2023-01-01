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脉脉

脉脉

maimai.cn

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تحقيق الأحلام المهنية أصبح من الشائع الآن سؤال الموظفين الداخليين عن Shangmaimai. Maimai — مجتمع محتوى في مكان العمل يستخدمه 110 مليون موظف في الشركة، مع تأييد الشهادات المهنية بالاسم الحقيقي. يزودك الموظفون الداخليون في مختلف الصناعات والشركات بمعلومات مباشرة فريدة وقيمة. بغض النظر عن مرحلة تطورك المهني التي تمر بها، يمكنك الحضور والاستماع إلى ما يقوله الجميع. أسرار الرواتب، ومقارنات العروض، وأجواء الشركة... اسأل الموظفين الداخليين على Shangmaimai، وسيكون هناك دائمًا شخص يجيب على ما تريد معرفته؛ أزمة منتصف العمر، والاختناقات المهنية، والانفصال عن المراحل الانتقالية... سيكون هناك دائمًا أشخاص تعاني أو واجهت ما مررت به، تواصل معهم احصل على الإلهام والمساعدة أدناه، ودع الخبرة القيمة لأسلافك تصبح مرجعًا مهمًا لك. ليس هذا فحسب، ففي مجتمع محتوى مكان العمل هذا الذي يتمتع بـ "الشهادة المهنية بالاسم الحقيقي"، من خلال التبادلات الودية والمساعدة المتبادلة مع موظفين من شركات مختلفة، سيكون من الأسهل عليك توسيع جهات الاتصال في مكان العمل وبناء شبكة عالية الجودة. بغض النظر عن المفاوضات التجارية والتبادلات والتعاون أو التوظيف، سيكون الأمر أسهل وأكثر كفاءة.

الموقع الإلكتروني: maimai.cn

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